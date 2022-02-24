Любые шаги Запада против России затронут Белоруссию - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности поддержки России, выразив при этом уверенность, что любые шаги Запада отразятся и на белорусском народе.
"Вы должны понимать, и наши люди должны понимать: все, что требует Россия (от Запада - ИФ), это прежде всего касается нас. Если вдруг Украина станет вот этим очагом натовским и будет нацелена против России, то, как я сказал сегодня ночью Путину, тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. Получится - тогда и на Россию. Если надо будет какую-то ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, а потом уже из Харькова или откуда-то на Москву. Поэтому люди наши должны понимать, что все, что требует власть российская по гарантиям, это нас прежде всего касается", - заявил Лукашенко, слова которого цитирует в четверг БелТА.
Лукашенко предложил представить, что Россия потерпела поражение, и ее больше не существует. "В эту воронку кого затянет? Нас не будет назавтра мгновенно. Ни "балкона", ничего. Завтра начнется атака со всех сторон на нас", - заявил президент.
"И вся вот эта конструкция, которую мы с ним выстраивали по союзному государству - наша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс западные части, под Москвой - российская - их не будет. Жизненно важно сегодня сохранить Россию. Эту мощную, богатую ресурсами страну. Это в наших интересах", - сказал президент Белоруссии.
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