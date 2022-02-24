Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9115 RUR   0.0197 GBR   2.2964 TRY   0.1232

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 92.10 +0.19 Brent 96.84 -

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.02.2022 20:14

Любые шаги Запада против России затронут Белоруссию - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности поддержки России, выразив при этом уверенность, что любые шаги Запада отразятся и на белорусском народе.

"Вы должны понимать, и наши люди должны понимать: все, что требует Россия (от Запада - ИФ), это прежде всего касается нас. Если вдруг Украина станет вот этим очагом натовским и будет нацелена против России, то, как я сказал сегодня ночью Путину, тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. Получится - тогда и на Россию. Если надо будет какую-то ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, а потом уже из Харькова или откуда-то на Москву. Поэтому люди наши должны понимать, что все, что требует власть российская по гарантиям, это нас прежде всего касается", - заявил Лукашенко, слова которого цитирует в четверг БелТА.

Лукашенко предложил представить, что Россия потерпела поражение, и ее больше не существует. "В эту воронку кого затянет? Нас не будет назавтра мгновенно. Ни "балкона", ничего. Завтра начнется атака со всех сторон на нас", - заявил президент.

"И вся вот эта конструкция, которую мы с ним выстраивали по союзному государству - наша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс западные части, под Москвой - российская - их не будет. Жизненно важно сегодня сохранить Россию. Эту мощную, богатую ресурсами страну. Это в наших интересах", - сказал президент Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]