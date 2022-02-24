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Здравоохранение 24.02.2022 16:39

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 755 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 781 тыс. 538, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 1 тыс. 979 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 23 человека (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 330 человек.

От COVID-19 вылечились 754 тыс. 41 человек (+ 4 тыс. 517 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 18 тыс. 167 человек.

За сутки медики провели 10 тыс. 291 тест на коронавирус против 10 тыс. 506 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 522 тыс. 155 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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