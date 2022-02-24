В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 755 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 781 тыс. 538, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 1 тыс. 979 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 23 человека (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 330 человек.
От COVID-19 вылечились 754 тыс. 41 человек (+ 4 тыс. 517 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 18 тыс. 167 человек.
За сутки медики провели 10 тыс. 291 тест на коронавирус против 10 тыс. 506 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 522 тыс. 155 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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