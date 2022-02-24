Все американские дипломаты покинули Украину

На Украине по состоянию на данный момент нет американских дипломатов, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванное официальное лицо США.

"В настоящее время дипломатического присутствия США на Украине больше нет", - информирует телеканал.

По данным CNN, госдеп объявил, что "приостанавливает оказание консульских услуг во Львове". Ранее во Львов из Киева были перемещены сотрудники американского посольства.

CNN напоминает, что на протяжении нескольких дней американские дипломаты проводили ночи в Польше, а рабочие обязанности выполняли во Львове.