Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9115 RUR   0.0197 GBR   2.2964 TRY   0.1232

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 92.10 +0.19 Brent 96.84 -

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.02.2022 17:06

Шведская Vattenfall отказалась от поставок российского ядерного топлива для АЭС

Шведская Vattenfall решила отказаться от запланированных поставок российского ядерного топлива для местных АЭС до дальнейших распоряжений, сообщила компания.

Компания также пока не планирует размещать новые заказы, говорится в сообщении.

В компании объяснили свои действия обеспокоенностью ситуацией вокруг России и Украины.

Как говорится в сообщении, стратегия компании подразумевает наличие поставщиков топлива из разных стран. У компании есть планы по устранению возможных нарушений в поставках. На работу атомных станций в Швеции это решение не повлияет.

Vattenfall - одна из крупнейших европейских генерирующих компаний, работает в нескольких странах Северной и Центральной Европы, владеет АЭС "Рингхальс".

В 2016 г. сообщалось, что Vattenfall заключила коммерческие контракты на поставку ядерного топлива с тремя поставщиками: российским АО "ТВЭЛ", французской Areva и американским Westinghouse. Стоимость контрактов оценивалась в 123 млн евро. Поставки планировались на период с 2018 года по 2025 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]