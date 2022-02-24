Шведская Vattenfall отказалась от поставок российского ядерного топлива для АЭС

Шведская Vattenfall решила отказаться от запланированных поставок российского ядерного топлива для местных АЭС до дальнейших распоряжений, сообщила компания.
Компания также пока не планирует размещать новые заказы, говорится в сообщении.
В компании объяснили свои действия обеспокоенностью ситуацией вокруг России и Украины.
Как говорится в сообщении, стратегия компании подразумевает наличие поставщиков топлива из разных стран. У компании есть планы по устранению возможных нарушений в поставках. На работу атомных станций в Швеции это решение не повлияет.
Vattenfall - одна из крупнейших европейских генерирующих компаний, работает в нескольких странах Северной и Центральной Европы, владеет АЭС "Рингхальс".
В 2016 г. сообщалось, что Vattenfall заключила коммерческие контракты на поставку ядерного топлива с тремя поставщиками: российским АО "ТВЭЛ", французской Areva и американским Westinghouse. Стоимость контрактов оценивалась в 123 млн евро. Поставки планировались на период с 2018 года по 2025 год.
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