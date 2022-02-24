Эстония выделяет 200 тыс. евро для поддержки населения Украины

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило в четверг, что пожертвует 200 тыс. евро для поддержки оказавшихся в чрезвычайной ситуации жителей Украины, перемещенных в результате боевых действий.

Как заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets), "гуманитарная помощь играет очень важную роль в облегчении человеческих страданий, защите и помощи населению кризисных зон Украины, которое наиболее уязвимо в военной ситуации".

100 тыс. евро выделяется управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), еще столько же управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).