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Дальнее зарубежье 24.02.2022 16:56

Израиль осудил действия России в Украине

Израиль осудил военную операцию России на Украине.

"Российское нападение на Украину - это серьезное нарушение международного порядка. Израиль осуждает это нападение и готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины. Израиль - это страна, которая пережила войны. И война - это не путь решения конфликтов", - заявил в четверг глава МИД Израиля Яир Лапид, которого цитирует газета The Jerusalem Post.

Он отметил, что "первые часы и дни любой войны - это также последний момент, когда еще можно остановиться и вернуться за стол переговоров при посредничестве мировых держав с тем, чтобы разрешить споры мирным путем".

Накануне МИД Израиля после совещания с участием премьер-министра Нафтали Беннета, Яира Лапида, министра обороны Бени Ганца и министра финансов Авигдора Либермана сделал заявление, в котором выразил "поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Израиль разделяет международную обеспокоенность событиями на востоке Украины и серьезной эскалацией ситуации. Израиль надеется на то, что будет найдено дипломатическое решение, которое приведет к установлению спокойствия, и готов оказать содействие в этом в случае необходимости", - отмечалось в документе, который цитируют израильские СМИ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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