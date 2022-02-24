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АПК 24.02.2022 17:00

Мировые цены на пшеницу могут превысить $400 за тонну из-за ситуации вокруг Украины - аналитики

Мировые цены на продовольственную пшеницу могут превысить $400 за тонну, а цены на кукурузу приблизиться к этому уровню при самом плохом сценарии - если значительная часть российского и украинского зерна не будет поставлена на глобальный рынок, говорится в сообщении аналитического центра "СовЭкон".

Ралли на глобальном зерновом рынке происходит на фоне военной операции РФ в Донбассе.

По оценкам "СовЭкона", Украине в текущем сезоне (июнь 2021-июль 2022 гг.) осталось экспортировать около 6 млн тонн пшеницы и 13-14 млн тонн кукурузы, России - около 7-7,5 млн тонн и 1-2 млн тонн соответственно.

Перевозки прервались в Азовском море, где расположены два небольших украинских порта (2-3 млн тонн годового экспорта) и много российских портов (12-15 млн тонн), отмечают аналитики. Украина закрыла свои терминалы, российские черноморские терминалы в настоящее время продолжают работать.

Между тем, на тендере египетской GASC (госкомпания по закупкам зерна), который запланирован на четверг, французская пшеница (единственная заявка) уже предложена по $399 за тонну (с фрахтом - $488,55 за тонну). Причем стоимость фрахта выросла в два раза и достигла $49,55 за тонну.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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