Джонсон призвал принять меры по прекращению зависимости от российской нефти и газа

Премьер Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил о необходимости положить конец зависимости от российской энергетики.

"Мы должны совместными усилиями прекратить зависимость от российских нефти и газа, которая слишком долго давала Путину контроль над западной политикой. Наша миссия ясна", - сказал Джонсон в обращении к британскому народу.

Он подчеркнул, что в четверг Лондон совместно с союзниками "согласует крупный пакет экономических санкций, призванных подорвать российскую экономику".

Как сообщает телеканал Sky News, в 17:00 по местному времени (20:00 мск) Джонсон выступит в палате общин британского парламента, где, как ожидается, он более подробно сообщит о дальнейших санкционных мерах в отношении России.