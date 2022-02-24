Джонсон призвал принять меры по прекращению зависимости от российской нефти и газа

Премьер Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил о необходимости положить конец зависимости от российской энергетики.
"Мы должны совместными усилиями прекратить зависимость от российских нефти и газа, которая слишком долго давала Путину контроль над западной политикой. Наша миссия ясна", - сказал Джонсон в обращении к британскому народу.
Он подчеркнул, что в четверг Лондон совместно с союзниками "согласует крупный пакет экономических санкций, призванных подорвать российскую экономику".
Как сообщает телеканал Sky News, в 17:00 по местному времени (20:00 мск) Джонсон выступит в палате общин британского парламента, где, как ожидается, он более подробно сообщит о дальнейших санкционных мерах в отношении России.
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