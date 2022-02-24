Банковский омбудсмен Азербайджана будет рассматривать жалобы, оцениваемые от $10 тыс.

Ассоциация банков Азербайджана (ABA) 23 февраля провела общее собрание, обсудила итоги 2021 года и текущие вопросы.
В информации Ассоциации отмечается, что также были внесены изменения в «Положение о банковском омбудсмене», согласно которому он будет рассматривать жалобы, оцениваемые от $10 тыс. (в настоящее время - от $2 тыс.).
Р.Ахмедов
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