МИД РФ: Спецоперация в Донбассе призвана предотвратить глобальную войну

Военная спецоперация России в Донбассе - это не начало войны, а попытка предотвратить войну глобальную, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.
"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которая может или могла привести к глобальному военному противостоянию и окончание той войны, которая велась", - подчеркнула Захарова.
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