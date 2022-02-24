Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе удвоилось, из стран Персидского залива - в 3,4 раза

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе 2022 года составил 74 тыс. человек, что в 2,1 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным ведомства, 35,3% посетителей прибыли из Российской Федерации, 24,1% - из Турции, 12,9% - из Ирана, 5,6% - из Грузии, 4,1% - из Саудовской Аравии, 2,6% - из ОАЭ, 2,1% - из Украины, по 1,1% - из Великобритании и Кувейта, 0,9% - Казахстана, 0,8% - Омана, по 0,6% - Германии, США и Индии, по 0,5% - Беларуси и Израиля, 6,6% - других стран.

Из общего числа посетивших страну 81,2% - мужчины, 18,8% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3,4 раза - до 16,5 тыс. человек, из стран СНГ - в 2 раза - до 29,5 тыс. человек, из стран-членов ЕС - в 1,7 раза - до 2,8 тыс. человек.

В отчетный период 42,4% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспорта, 55,5% - воздушного транспорта, 2,1% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе текущего года увеличилось в 3,2 раза и составило 89,6 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в РФ, увеличилось в 5,6 раза, в Иран – в 3,6 раза, в Турцию – в 2,6 раза, в Грузию – в 2,5 раза. 39,4% граждан страны отправились в Турцию, 25,8% - в Россию, 8,0% - Грузию, 9,7% - Иран и 17,1% - другие страны. 67,8% уехавших составили мужчины и - 32,2% женщины.

«31,2% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 66,3% - воздушным транспортом, 2,5% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году посетили 791,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 0,5% меньше, чем в 2020 году. Больше всего Азербайджан в 2021 году посещали граждане соседних стран – России, Турции, Ирана и Грузии.

Э.Шафиев