В обращении к нации Макрон пообещал твердый и единый ответ на действия России на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российская военная операция на Украине была "сознательным выбором", "нарушением Устава ООН и всех международных договоров".

"Мы твердо, хладнокровно и в единстве ответим на этот акт войны", - сказал глава французского государства в четверг в обращении к нации.

"Франция поддерживает Украину", - заверил Макрон.

Он сообщил о предстоящих решениях Запада, ожидаемых в четверг в рамках G7 и Европейского совета, а также саммита НАТО в пятницу. "Мы попросим Россию отчитаться в Совете Безопасности ООН", - сказал президент.

Президент пообещал, что Запад не проявит слабости в ответ на действия России, санкции затронут военную, экономическую, энергетическую сферы.

Макрон сообщил, что в пятницу выступит в парламенте в связи с событиями на Украине и в ближайшие часы снова обратится к французам по вопросу российско-украинского кризиса, чтобы проинформировать их о развитии ситуации и о решениях, которые он примет в дальнейшем.

Макрон выступил на фоне французского, европейского и украинского флагов.