Золотовалютные резервы РФ в конце прошлой недели достигли нового максимума - $643,2 млрд - в результате положительной переоценки

Международные резервы России обновили абсолютный максимум, увеличившись в конце прошлой недели до $643,2 млрд по состоянию на 18 февраля 2022 года, следует из информации на сайте Банка России.
За неделю с 11 по 18 февраля они увеличились на $3,6 млрд с $639,6 млрд (это был их предыдущий рекордный уровень).
Рост резервов произошел главным образом в результате положительной переоценки составляющих из активов, отмечается в комментарии ЦБ РФ, который 24 января приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для снижения волатильности финансовых рынков.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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