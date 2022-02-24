В МИД РФ обвинили в прекращении переговорного процесса Вашингтон

Вашингтон первым прекратил переговорный процесс с Россией, несмотря на публичные призывы к дипломатии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США, в котором излагалось развернуто, в достаточно хамской манере их нежелание вести переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция, и это весь мир должен знать", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.
"Весь мир должен знать, кто прекратил переговорный процесс, это сделал Вашингтон, несмотря на то, что в публичной сфере мы слышим от них призывы к дипломатии, переговорам и так далее", - добавила она.
Она отметила, что многие страны, в частности Франция, изъявляли желание стать посредником между конфликтующими сторонами.
"Что, вы думаете, сделали представители Франции? После Женевы должны были развернуться переговоры, следующий раунд, пройти в Париже. Париж устами своего министерства иностранных дел отказался от ведения переговоров, от всех своих посреднических усилий, на которых так рьяно настаивал в публичных выступлениях президент Франции", - добавила официальный представитель МИД РФ.
"Те, кто решит поговорить на тему о том, кто провалил дипломатические и мирные возможности, должны знать своих героев. Это Вашингтон и, к сожалению, Париж", - сказала Захарова.
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