Прага объявила о приостановке выдачи виз гражданам России

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, сообщило в четверг издание "Деник" со ссылкой на главу чешского правительства Петра Фиалу.

"Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи", - цитирует газета слова чешского премьера.

Также, по его словам, которые приводит "Деник", правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно. Временно закрываются и консульские учреждения Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Чешское туристическое агентство "Чедок", в свою очередь, объявило об отмене экскурсионных туров в Россию и прекращении продажи авиабилетов "Аэрофлота" и других российских перевозчиков, отмечает "Деник".