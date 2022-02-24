Прага объявила о приостановке выдачи виз гражданам России

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, сообщило в четверг издание "Деник" со ссылкой на главу чешского правительства Петра Фиалу.
"Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи", - цитирует газета слова чешского премьера.
Также, по его словам, которые приводит "Деник", правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно. Временно закрываются и консульские учреждения Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Чешское туристическое агентство "Чедок", в свою очередь, объявило об отмене экскурсионных туров в Россию и прекращении продажи авиабилетов "Аэрофлота" и других российских перевозчиков, отмечает "Деник".
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