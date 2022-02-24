Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9115 RUR   0.0197 GBR   2.2964 TRY   0.1232

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 92.10 +0.19 Brent 96.84 -

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.02.2022 17:51

Прага объявила о приостановке выдачи виз гражданам России

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, сообщило в четверг издание "Деник" со ссылкой на главу чешского правительства Петра Фиалу.

"Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи", - цитирует газета слова чешского премьера.

Также, по его словам, которые приводит "Деник", правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно. Временно закрываются и консульские учреждения Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Чешское туристическое агентство "Чедок", в свою очередь, объявило об отмене экскурсионных туров в Россию и прекращении продажи авиабилетов "Аэрофлота" и других российских перевозчиков, отмечает "Деник".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]