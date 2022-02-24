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ТЭК 24.02.2022 19:45

Венгерская MOL и польская Orlen получают нефть по МН "Дружба" без перебоев

Венгерская нефтегазовая компания MOL и польский концерн PKN Orlen продолжают получать сырую нефть по нефтепроводу "Дружба", сообщает Bloomberg на фоне проведения российскими войсками военной операции в Донбассе.

При этом отмечается, что даже при прекращении поставок по трубопроводу "Дружба" группа MOL обладает достаточными трубопроводными мощностями для снабжения нефтеперерабатывающих заводов, не имеющих выхода к морю (НПЗ "Дунай" и "Сазхаломбатта" в Венгрии, а также "Словнафт" в Словакии), - в частности, по Адриатическому нефтепроводу.

PKN Orlen также заявила о том, что "хорошо подготовлена и наблюдает за ситуацией в Украине". Сейчас компания снабжается сырой нефтью "на постоянной основе, в соответствии с долгосрочными и спотовыми контрактами".

Председатель правления PKN Orlen Даниэль Обайтек также подчеркнул на своей странице в Twitter, что компания в безопасности, поскольку диверсифицировала поставки, не дожидаясь кризиса. В частности, по его словам, на сегодня доля российской нефти, перерабатываемой на Плоцком НПЗ, менее 50% против 98% в 2013 году.

Как сообщалось, Orlen держит курс на диверсификацию поставок нефти. Так, компания уже снизила закупки у "Роснефти": двухлетний контракт, подписанный в марте 2021 года, предполагает поставки в объеме 3,6 млн тонн нефти в год против объемов предшествующего контракта на уровне 5,4-6,6 млн тонн. Вместе с тем, в 2022 году закончится действие трехлетнего контракта с "Роснефтью" о поставках на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии.

В четверг министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва написала в Twitter, что страна располагает запасами нефти, достаточными для обеспечения поставок в кризисной ситуации.

"Из-за агрессии России в отношении Украины Польша находится в постоянном контакте с США и другими членами. На постоянной основе проводятся консультации по оценке ситуации на энергетическом рынке и согласовываются меры, которые в случае необходимости будут предприняты для обеспечения рынка сырой нефтью и топливом", - также заявила польский министр на своей странице в социальной сети.

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Тэги: ЕВРОПА, НЕФТЬ, "ДРУЖБА", ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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