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СНГ 24.02.2022 19:20

Фон дер Ляйен грозит России мощными ограничениями доступа на рынки капитала и к технологиям

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позже в четверг лидеры стран ЕС рассмотрят новый пакет санкций против России, призванный сильно ограничить ее доступ на рынки капитала.

"Позже сегодня мы предложим европейским лидерам рассмотреть пакет мощных и тщательно подобранных санкций", - говорится в ее заявлении.

По словам фон дер Ляйен, "этот пакет включает в себя финансовые санкции, которые ограничат доступ России на рынки капиталов. Воздействие этих санкций будет сильным".

В частности, по мнению главы Еврокомиссии, такие меры будут мешать экономическому росту в РФ, спровоцируют инфляцию.

Также она предупредила, что ЕС планирует ограничить доступ РФ к ряду технологий.

"Мы хотим отрезать российскую промышленность от технологий, которые сегодня очень нужны для того, чтобы планировать собственное будущее", - отметила она.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ЦЕЛИ


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