Джонсон заявил Шольцу о необходимости самых строгих санкций против России

Западные страны должны ввести строжайшие из возможных санкций против России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Премьер-министр приветствовал решение Германии приостановить сертификацию газопровода "Северный поток 2" и заявил, что союзники должны вместе приложить усилия, чтобы ввести строжайшие из возможных санкций", - говорится в заявлении правительства Великобритании.
Джонсон также отметил, что западный мир должен стремиться изолировать российское руководство "политически и экономически".
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