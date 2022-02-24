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ТЭК 24.02.2022 20:30

ФРГ сообщила об отзыве инвестзаявки на создание СП между ТВЭЛ и Framatome

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил об отзыве заявки по совместному проекту российской ТВЭЛ и французской Framatome по заводу по производству ядерного топлива в стране, сообщает Spiegel.

Речь идет об отзыве инвестиционной заявки, что произошло несколько дней назад, точные причины этому неизвестны, отмечает издание. Как сообщает Spiegel, российская сторона хотела получить 25% в проекте.

Как сообщалось, в прошлом году федеральное антимонопольное ведомство (Bundeskartellamt) Германии одобрило ходатайство "ТВЭЛа" и Framatome на создание совместного предприятия для производства тепловыделяющих сборок (ТВС) для АЭС. ТВЭЛ рассчитывала, что создание СП с Framatome SAS (Франция) позволит расширить рынок для российской компании,

"ТВЭЛ" консолидирует все российские активы в сфере производства ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Единственным акционером компании является АО "Атомэнергопром" (входит в структуру ГК "Росатом").

Госкорпорация "Росатом" сотрудничает с Framatome и по другим проектам - в частности, по АЭС "Пакш-2" (Венгрия) и АЭС "Ханкикиви-1" (Финляндия).

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, АТОМ, ЗАВОД


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