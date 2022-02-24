ФРГ сообщила об отзыве инвестзаявки на создание СП между ТВЭЛ и Framatome

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил об отзыве заявки по совместному проекту российской ТВЭЛ и французской Framatome по заводу по производству ядерного топлива в стране, сообщает Spiegel.
Речь идет об отзыве инвестиционной заявки, что произошло несколько дней назад, точные причины этому неизвестны, отмечает издание. Как сообщает Spiegel, российская сторона хотела получить 25% в проекте.
Как сообщалось, в прошлом году федеральное антимонопольное ведомство (Bundeskartellamt) Германии одобрило ходатайство "ТВЭЛа" и Framatome на создание совместного предприятия для производства тепловыделяющих сборок (ТВС) для АЭС. ТВЭЛ рассчитывала, что создание СП с Framatome SAS (Франция) позволит расширить рынок для российской компании,
"ТВЭЛ" консолидирует все российские активы в сфере производства ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Единственным акционером компании является АО "Атомэнергопром" (входит в структуру ГК "Росатом").
Госкорпорация "Росатом" сотрудничает с Framatome и по другим проектам - в частности, по АЭС "Пакш-2" (Венгрия) и АЭС "Ханкикиви-1" (Финляндия).
Процесс возвращения жителей в Зангиланский район начнется весной - Алиев
Президент Азербайджана: Считаю, что Россия, исходя из своего потенциала и возможностей, устойчива к любым санкциям
Депутаты парламента Азербайджана отправились в Ереван лишь после получения гарантий безопасности от Армении - Алиев
В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 мая 2022 года
Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе удвоилось, из стран Персидского залива - в 3,4 раза
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Путин: Действия России на Украине - это вынужденная мера
Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, но ФРГ не готова к этому
США отказались от обсуждения с РФ гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины - МИД России
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank присоединился к системе быстрых платежей AniPay
Основным приоритетом Nar является предоставление клиентам качественных услуг
Продлен срок голосования международного конкурса «Brand Award International»
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров