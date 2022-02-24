В ЕС нет единства по идее отключения России от SWIFT

Страны ЕС разделились во мнениях относительно вопроса о возможности отключения России от системы SWIFT, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Страны ЕС разделены во мнениях о том, предпринимать ли этот шаг или нет", - говорится в сообщении.

По словам источников телеканала в ЕС, такие страны, как Польша, Эстония, Латвия и Литва выступают за включение этой меры в пакет санкций, который, как ожидается, будет объявлен позже в четверг. Против такого шага выступают, в частности, Германия, Италия, Венгрия и Кипр, отметили источники.

Неназванный высокопоставленный представитель дипломатии ЕС заявил телеканалу, что "в настоящее время ведется обсуждение". По его мнению, "вероятно", что "экономические интересы победят в споре и Брюссель не отключит Россию от SWIFT".