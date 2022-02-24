Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9115 RUR   0.0197 GBR   2.2964 TRY   0.1232

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 92.10 +0.19 Brent 96.84 -

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.02.2022 19:30

В ЕС нет единства по идее отключения России от SWIFT

Страны ЕС разделились во мнениях относительно вопроса о возможности отключения России от системы SWIFT, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Страны ЕС разделены во мнениях о том, предпринимать ли этот шаг или нет", - говорится в сообщении.

По словам источников телеканала в ЕС, такие страны, как Польша, Эстония, Латвия и Литва выступают за включение этой меры в пакет санкций, который, как ожидается, будет объявлен позже в четверг. Против такого шага выступают, в частности, Германия, Италия, Венгрия и Кипр, отметили источники.

Неназванный высокопоставленный представитель дипломатии ЕС заявил телеканалу, что "в настоящее время ведется обсуждение". По его мнению, "вероятно", что "экономические интересы победят в споре и Брюссель не отключит Россию от SWIFT".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, SWIFT, МНЕНИЯ


Похожие новости


Фон дер Ляйен грозит России мощными ограничениями доступа на рынки капитала и к технологиям ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам Президент Евросовета созвал на 24 февраля специальный саммит ЕС, чтобы решить, как поступить с Россией ЕС планирует ввести санкции в отношении Шойгу, Вайно, Захаровой, Шувалова - СМИ Санкции ЕС коснутся нескольких банков, 351 депутата думы, ряда других лиц - Боррель Боррель надеется, что момента для введения санкций против РФ не настанет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]