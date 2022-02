Фондовый рынок США падает, резко дешевеют акции банков и авиакомпаний

Американские фондовые индексы падают в четверг, резко дешевеют акции банков и авиакомпаний.

Давление на рынок продолжает оказывать ситуация вокруг Украины. Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение, поступают сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели десятков военных.

Российские военные уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Мы думали, что стратегия Путина в основном заключалась в переговорах, это был консенсус среди инвесторов. Серьезных военных конфликтов на территории Европы не было долгое время, и мы не считали возможным этот сценарий", - отмечает главный инвестиционный директор Arbuthnot Latham Грегори Пердон.

"Многое изменилось за последнюю ночь", - приводит слова эксперта Dow Jones.

Действия России, которые осудили ЕС и США, усиливают давление на мировую экономику, и без того ослабленную проблемами в цепочках поставок и ускоряющейся инфляцией, причем основная нагрузка ляжет на плечи европейских стран, отмечают экономисты.

"То, что произошло, кажется немыслимым для большинства инвесторов, однако это действительно происходит, - говорит главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов. - Сейчас мы уже в другом мире".

Рост спроса на активы "тихой гавани" привел к увеличению цен US Treasuries и, соответственно, падению их доходностей. На этом фоне дешевеют акции американских банков: Bank of America Corp. - на 4%, Wells Fargo & Co. - на 4,2%, Citigroup Inc. - на 4,6%, JPMorgan Chase & Co. - на 4,5%, Goldman Sachs Group Inc. - на 2%, Berkshire Hathaway Inc. - на 2,7%.

Акции American Airlines Group Inc. упали в цене на 2,8%, United Airlines Holdings Inc. - на 4,1%, Delta Air Lines Inc. - на 3,5%, Southwest Airlines Co. - на 1,7%. Стоимость бумаг Boeing Co. снизилась на 2,9%.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предупредило о высоком риске полетов гражданской авиации над территорией Украины и рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства вблизи российско-украинской и белорусско-украинской границ.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более высокие, чем ожидалось ранее, темпы повышения ВВП США в четвертом квартале 2021 года, а также очередное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране.

Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, американская экономика выросла на 7% в пересчете на годовые темпы, а не на 6,9%, как сообщалось ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 17 тыс. - до 232 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 249 тыс., а не 248 тыс. как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали сокращения числа заявок до 235 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Стоимость акций Moderna Inc. подскочила на 9,6% благодаря сильной отчетности фармкомпании за четвертый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 19:15 в четверг упал на 781,8 пункта (2,36%) и составил 32349,96 пункта.

Standard & Poors 500 уменьшился на 81,87 пункта (1,94%) - до 4143,63 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 233,97 пункта (1,79%) и составил 12803,51 пункта.