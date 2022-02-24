В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 мая 2022 года

Власти Азербайджана продлили действие специального карантинного режима в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба кабинета министров страны.
Соответствующее решение в четверг подписал премьер-министр страны Али Асадов.
«В целях предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса (COVID-19) и ее возможных осложнений продлить срок специального карантинного режима на территории Азербайджана до 06:00 1 мая 2022 года», - отмечается в постановлении Кабмина.
Срок действия специального карантинного режима истекал 1 марта 2022 года.
Х.Насирзаде
Процесс возвращения жителей в Зангиланский район начнется весной - Алиев
Президент Азербайджана: Считаю, что Россия, исходя из своего потенциала и возможностей, устойчива к любым санкциям
Депутаты парламента Азербайджана отправились в Ереван лишь после получения гарантий безопасности от Армении - Алиев
ФРГ сообщила об отзыве инвестзаявки на создание СП между ТВЭЛ и Framatome
Европа форсирует импорт российского газа на фоне роста спотовых цен до $1600/тыс. куб. м
Венгерская MOL и польская Orlen получают нефть по МН "Дружба" без перебоев
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Путин: Действия России на Украине - это вынужденная мера
Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, но ФРГ не готова к этому
США отказались от обсуждения с РФ гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины - МИД России
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank присоединился к системе быстрых платежей AniPay
Основным приоритетом Nar является предоставление клиентам качественных услуг
Продлен срок голосования международного конкурса «Brand Award International»
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров