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Социум 24.02.2022 19:36

В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 мая 2022 года

Власти Азербайджана продлили действие специального карантинного режима в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

Соответствующее решение в четверг подписал премьер-министр страны Али Асадов.

«В целях предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса (COVID-19) и ее возможных осложнений продлить срок специального карантинного режима на территории Азербайджана до 06:00 1 мая 2022 года», - отмечается в постановлении Кабмина.

Срок действия специального карантинного режима истекал 1 марта 2022 года.

Х.Насирзаде


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Тэги: КАБМИН, РЕЖИМ, ПРОДЛЕНИЕ


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