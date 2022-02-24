В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 мая 2022 года

Власти Азербайджана продлили действие специального карантинного режима в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба кабинета министров страны. Соответствующее решение в четверг подписал премьер-министр страны Али Асадов. «В целях предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса (COVID-19) и ее возможных осложнений продлить срок специального карантинного режима на территории Азербайджана до 06:00 1 мая 2022 года», - отмечается в постановлении Кабмина. Срок действия специального карантинного режима истекал 1 марта 2022 года. Х.Насирзаде



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