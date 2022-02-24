Страны ЕС призовут ввести дополнительные санкции против Белоруссии

Лидеры ЕС призовут к подготовке дополнительных санкций против Белоруссии за поддержку действий России на Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на черновой вариант заявления.

"Европейский совет призывает к скорейшей подготовке дополнительного пакета санкций, которые также затронут Белоруссию", - говорится в попавшем к The Guardian черновом варианте заявления, которое руководители стран ЕС планируют принять по итогам саммита в ночь на пятницу.

По данным издания, лидеры ЕС осудят причастность Белоруссии к "агрессивным действиям против Украины" и призовут Минск соблюдать международные обязательства.

Также в документе ЕС, просмотренном газетой, говорится, что против России будут введены новые санкции "с масштабными и тяжелыми последствиями", но не отмечается, о каких именно мерах идет речь.