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ТЭК 24.02.2022 20:18

Европа форсирует импорт российского газа на фоне роста спотовых цен до $1600/тыс. куб. м

Европейские импортеры форсируют импорт газа "Газпрома" на фоне скачка цен на спотовом рынке вследствие роста напряженности вокруг Украины.

На данный момент номинация на прокачку газа через Украину на пятницу, 25 февраля, составляет 107,7 млн куб. м - это на 28% больше, чем в четверг (84 млн куб. м), свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Эту информацию подтверждают и данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, который принимает большую часть транзитного потока после Украины.

Таким образом, "Газпром" почти полностью выбирает объем бронирования по долгосрочному договору (109 млн куб. м).

Впрочем, до утра номинации могут уточняться.

Мощности газопровода "Ямал-Европа" пока остаются невостребованными, свидетельствуют результаты завершившейся в 19:00 регулярной сессии бронирования. Впрочем, впереди еще дополнительная ночная сессия.

На фоне обострения ситуации вокруг Украины спотовая цена газа в Европе взлетела выше $1600 за тысячу кубометров. Автоматически это сделало более привлекательным отбор газа по долгосрочным контрактам с "Газпромом" (цена на февраль, исходя из индекса "на месяц вперед", может составлять $976), а не его покупку на бирже.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, УКРАИНА, ТРАНЗИТ


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