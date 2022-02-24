Европа форсирует импорт российского газа на фоне роста спотовых цен до $1600/тыс. куб. м

Европейские импортеры форсируют импорт газа "Газпрома" на фоне скачка цен на спотовом рынке вследствие роста напряженности вокруг Украины.
На данный момент номинация на прокачку газа через Украину на пятницу, 25 февраля, составляет 107,7 млн куб. м - это на 28% больше, чем в четверг (84 млн куб. м), свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".
Эту информацию подтверждают и данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, который принимает большую часть транзитного потока после Украины.
Таким образом, "Газпром" почти полностью выбирает объем бронирования по долгосрочному договору (109 млн куб. м).
Впрочем, до утра номинации могут уточняться.
Мощности газопровода "Ямал-Европа" пока остаются невостребованными, свидетельствуют результаты завершившейся в 19:00 регулярной сессии бронирования. Впрочем, впереди еще дополнительная ночная сессия.
На фоне обострения ситуации вокруг Украины спотовая цена газа в Европе взлетела выше $1600 за тысячу кубометров. Автоматически это сделало более привлекательным отбор газа по долгосрочным контрактам с "Газпромом" (цена на февраль, исходя из индекса "на месяц вперед", может составлять $976), а не его покупку на бирже.
Процесс возвращения жителей в Зангиланский район начнется весной - Алиев
Президент Азербайджана: Считаю, что Россия, исходя из своего потенциала и возможностей, устойчива к любым санкциям
Депутаты парламента Азербайджана отправились в Ереван лишь после получения гарантий безопасности от Армении - Алиев
В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 мая 2022 года
Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе удвоилось, из стран Персидского залива - в 3,4 раза
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Путин: Действия России на Украине - это вынужденная мера
Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, но ФРГ не готова к этому
США отказались от обсуждения с РФ гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины - МИД России
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank присоединился к системе быстрых платежей AniPay
Основным приоритетом Nar является предоставление клиентам качественных услуг
Продлен срок голосования международного конкурса «Brand Award International»
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров