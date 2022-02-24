США отказались от обсуждения с РФ гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины - МИД России

США уведомили Россию, что не намерены заниматься переговорным процессом по гарантиям безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы делали все, чтобы были переговоры. Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины", - сказала она в эфире "Первого канала".

Она напомнила, что на четверг в Женеве планировались переговоры глава внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Она рассказала, что за несколько часов до вылета госдеп США направил по дипканалам официальное обращение Блинкена, согласно которому американцы более не намерены заниматься переговорным процессом по обозначенной проблематике.

Захарова также напомнила, что от запланированной на 25 февраля встречи глав МИД РФ и Франции в Париже отказалась французская сторона.

"МИД Франции устами своих представителей отказался от этой встречи, которую они не просто инициировали, а навязывали нам. Нам не надо навязывать, не надо нас уговаривать. Нам предложили - мы согласились. Они просто были очень настойчивы в публичном освещении своих усилий, но они отказались. Они сами закрыли эту дверь", - подчеркнула она.