Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, но ФРГ не готова к этому

Премьер-министр Великобритании твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни ФРГ, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Джонсон подвергся резкой критике за то, что антироссийские санкции, объявленные Лондоном на первом этапе, оказались довольно мягкими, и пытается подтолкнуть своих коллег к более жестким репрессиям в отношении РФ, отмечает газета.
"Премьер очень стремится к этому и настаивает очень твердо", - заявил один из британских чиновников, говоря о желании Джонсона отключить Россию от SWIFT.
Однако правительство Великобритании в целом считает, что эта мера может быть использована только в рамках международного соглашения, и эту позицию разделяет президент США Джо Байден.
"Мы должны сделать это вместе", - отметил британский чиновник.
Как ожидается, Джонсон будет искать международной поддержки такого шага в ходе встречи с лидерами G7, которая пройдет позднее в четверг.
США ранее давали понять, что считают преждевременным обсуждать отключение России от SWIFT, но не исключают этой возможности, отмечает FT.
Закрытие доступа к SWIFT повлечет за собой серьезные проблемы для крупнейших российских банков и затруднит международные торговые операции РФ, а также получение страной доходов от экспорта нефти и газа.
На долю России пришлось 1,5% транзакций в SWIFT в 2020 году.
Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.
Российские военные уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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