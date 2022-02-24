Путин: Действия России на Украине - это вынужденная мера

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России на Украине - это вынужденная мера, у нее не было другого выбора.

"Вот это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит (на Украине) - вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов в четверг.

Глава государства подчеркнул при этом, что возникшие для страны риски безопасности сделали невозможными иные средства реагирования на них. "Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям", - отметил Путин.

Он добавил при этом: "Я, честно говоря, даже удивлен - мы ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Повторю: это вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что непонятно, как наша страна существовала бы".