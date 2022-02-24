Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9115 RUR   0.0197 GBR   2.2964 TRY   0.1232

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 92.10 +0.19 Brent 96.84 -

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.02.2022 20:49

Путин: Действия России на Украине - это вынужденная мера

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России на Украине - это вынужденная мера, у нее не было другого выбора.

"Вот это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит (на Украине) - вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов в четверг.

Глава государства подчеркнул при этом, что возникшие для страны риски безопасности сделали невозможными иные средства реагирования на них. "Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям", - отметил Путин.

Он добавил при этом: "Я, честно говоря, даже удивлен - мы ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Повторю: это вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что непонятно, как наша страна существовала бы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УКРАИНА, МЕРА


Похожие новости


Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе Россия и Азербайджан имеют общую заинтересованность в обеспечении безопасности в Кавказском и Каспийском регионах - Путин Путин называет декларацию о союзническом взаимодействии с Азербайджаном новым этапом развития отношений Путин назвал планы Украины вступить в НАТО прямой угрозой России Украина превратилась в колонию с марионеточным режимом - Путин Путин заявил, что натовцы "плевали" на предупреждения и протесты России о продвижении к ее границам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]