Международное рейтинговое агентство Moodys отозвало рейтинги Промсвязьбанка , попавшего в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.
В сообщении агентства говорится, что решение об отзыве рейтингов принято по причинам "делового характера".
На момент отзыва долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте Промсвязьбанка находились на уровне "Ba2" с "позитивным" прогнозом, краткосрочные рейтинги по депозитам - "Not Prime".
США, Великобритания и ЕС во вторник ввели санкции против Промсвязьбанка в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Промсвязьбанк принадлежит государству, являясь основным кредитором оборонно-промышленного сектора РФ и обслуживая 70% гособоронзаказа. Банк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ и занимает 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".
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