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Транспорт и связь 24.02.2022 21:14

Польская LOT планирует летать из Варшавы в Баку

Вице-президент «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) Эльдар Гаджиев провел встречу с операционным директором польской авиакомпании LOT Мацей Вилком, на которой обсудили перспективы сотрудничества и актуальные вопросы гражданской авиации, сообщает пресс-служба AZAL.

В ходе встречи также стороны поделились информацией о предпринимаемых авиакомпаниями мерах по последовательному выходу из противоэпидемических ограничений и поэтапном восстановлении пассажирских рейсов.

“Гаджиев отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами. Вилк выразил заинтересованность авиакомпании LOT в открытии прямых рейсов из Варшавы в Баку на фоне снятия Польшей ряда коронавирусных ограничений на въезд иностранцев”, - отмечается в информации.

Х.Насирзаде


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Тэги: AZAL, LOT, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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