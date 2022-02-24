Польская LOT планирует летать из Варшавы в Баку

Вице-президент «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) Эльдар Гаджиев провел встречу с операционным директором польской авиакомпании LOT Мацей Вилком, на которой обсудили перспективы сотрудничества и актуальные вопросы гражданской авиации, сообщает пресс-служба AZAL.

В ходе встречи также стороны поделились информацией о предпринимаемых авиакомпаниями мерах по последовательному выходу из противоэпидемических ограничений и поэтапном восстановлении пассажирских рейсов.

“Гаджиев отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами. Вилк выразил заинтересованность авиакомпании LOT в открытии прямых рейсов из Варшавы в Баку на фоне снятия Польшей ряда коронавирусных ограничений на въезд иностранцев”, - отмечается в информации.

Х.Насирзаде