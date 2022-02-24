Российские военные сбили четыре украинских самолета и один вертолет - Минобороны РФ

Российские военные вывели из строя 83 объекта инфраструктуры Украины, сообщили официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины", - сказал Конашенков.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина 24 февраля российские военнослужащие приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.