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СНГ 24.02.2022 21:42

Российские военные сбили четыре украинских самолета и один вертолет - Минобороны РФ

Российские военные вывели из строя 83 объекта инфраструктуры Украины, сообщили официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины", - сказал Конашенков.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина 24 февраля российские военнослужащие приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УКРАИНА, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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