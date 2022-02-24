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Транспорт и связь 24.02.2022 21:49

Великобритания запрещает рейсы "Аэрофлота" - Джонсон

Великобритания запрещает полеты на свою территорию российской авиакомпании "Аэрофлот", заявил в четверг в британском парламенте премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы также вводим запрет для "Аэрофлота" в Великобритании", - сказал премьер.

"Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы в Лондон ежедневно по одному разу в день, следует из информации на сайте авиакомпании. Полеты между столицами также выполняет British airways.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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