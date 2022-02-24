Великобритания запрещает полеты на свою территорию российской авиакомпании "Аэрофлот", заявил в четверг в британском парламенте премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы также вводим запрет для "Аэрофлота" в Великобритании", - сказал премьер.

"Аэрофлот" выполняет рейсы из Москвы в Лондон ежедневно по одному разу в день, следует из информации на сайте авиакомпании. Полеты между столицами также выполняет British airways.