Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9115 RUR   0.0197 GBR   2.2964 TRY   0.1232

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 92.10 +0.19 Brent 96.84 -

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.02.2022 21:53

Байден заявил, что лидеры G7 согласны вводить "сокрушительный" пакет санкций против РФ

Президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами G7 в четверг заявил, что союзники готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России.

"Этим утром я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал президент на своем аккаунте в твиттере.

Он также выразил поддержку гражданам Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Байден не исключает санкции против Путина Байден обсудил с Советом нацбезопасности ситуацию вокруг Украины Байден полагает, что вероятность вторжения РФ на Украину "очень высока" Байден осознаёт, что дополнительные санкции против РФ могут ударить по энергетическому рынку США Байден заявил Путину о готовности к дипломатии, предупредил о последствиях в случае нападения РФ на Украину - Белый дом Ввод американских войск в Украину чреват мировой войной - Байден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]