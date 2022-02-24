Президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами G7 в четверг заявил, что союзники готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России.

"Этим утром я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал президент на своем аккаунте в твиттере.

Он также выразил поддержку гражданам Украины.