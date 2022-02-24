Великобритания и США вводят санкции против ВТБ - Джонсон

ВТБ включен в санкционный список Великобритании.

"Сегодня, совместно с США, мы вводим полную заморозку активов ВТБ", - сказал премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте в четверг.

Он сказал, что российские банки будут полностью лишены доступа к британской финансовой системе и не смогут осуществлять платежи в фунтах и клиринг через Великобританию.

В обновленном санкционном списке правительства Великобритании одновременно с ВТБ появились также Ростех, ОАК, ОСК, Уралвагонзавод.