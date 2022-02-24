Великобритания и США вводят санкции против ВТБ - Джонсон

ВТБ включен в санкционный список Великобритании.
"Сегодня, совместно с США, мы вводим полную заморозку активов ВТБ", - сказал премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте в четверг.
Он сказал, что российские банки будут полностью лишены доступа к британской финансовой системе и не смогут осуществлять платежи в фунтах и клиринг через Великобританию.
В обновленном санкционном списке правительства Великобритании одновременно с ВТБ появились также Ростех, ОАК, ОСК, Уралвагонзавод.
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