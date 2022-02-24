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24.02.2022 22:12

Путин проинформировал Раиси о развитии ситуации вокруг Украины

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции.

Со своей стороны президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО, информирует пресс-служба.

"Рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью сохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Отмечено, что достижение окончательной договоренности по СВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности", - отмечается в сообщении.

С учетом итогов российско-иранской встречи на высшем уровне в Москве 19 января подтвержден настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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