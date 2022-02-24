Новые санкции США против РФ затронут банки, нефтяные компании, предпринимателей РФ и лично Путина - сенатор Браун

Новые американские санкции против России затронут банки, нефтяные компании, российских предпринимателей и лично президента страны Владимира Путина, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на председателя банковского комитета сената Шеррода Брауна. "Санкции США затронут российские банки, нефтяные компании, (...) коснутся финансов олигархов, Путина", - передает агентство со ссылкой на его слова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».