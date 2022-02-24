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Дальнее зарубежье 24.02.2022 22:41

Канада введет новые санкции против ряда банков РФ, министров обороны, финансов и юстиции - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении нового, более жесткого пакета санкций в отношении России, который затронет ряд крупных банков РФ, министров обороны, финансов и юстиции, представителей элиты.

"Мы вводим новые жесткие санкции. Эти санкции затронут 58 юридических и физических лиц, включая членов российской элиты и их семьи, а также, в частности, ЧВК "Вагнер" и крупные российские банки. Мы также наложим санкции на членов Совета Безопасности РФ, включая министра обороны, министра финансов и министра юстиции", - заявил Трюдо во время выступления.

Он также отметил, что с этого момента Канада отзывает все разрешения на экспорт в Россию.

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Тэги: ТРЮДО, РОССИЯ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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