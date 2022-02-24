Байден заявляет, что распорядился о новых санкциях против РФ и об ограничениях на экспорт

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что распорядился о введении в отношении России новых "мощных" санкций, об ограничениях на экспорт, о мерах против четырех банков, включая ВТБ.

"Сегодня я даю распоряжение о дополнительных сильных санкциях и ограничениях на то, что может быть экспортировано в Россию. Они нанесут жесткий урон российской экономике, прямо сейчас и впоследствии", - сказал президент США.

По словам Байдена, США и их союзники "ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах".

"Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики", - подчеркнул он.

Также Байден объявил о санкциях в отношении банков РФ.

"Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России ВТБ", - подчеркнул он.

Он пояснил, что санкции были разработаны специально таким образом, чтобы оказать сильный урон России и снизить их последствия для американской экономики и союзников.