Байден заявляет, что распорядился о новых санкциях против РФ и об ограничениях на экспорт

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что распорядился о введении в отношении России новых "мощных" санкций, об ограничениях на экспорт, о мерах против четырех банков, включая ВТБ.
"Сегодня я даю распоряжение о дополнительных сильных санкциях и ограничениях на то, что может быть экспортировано в Россию. Они нанесут жесткий урон российской экономике, прямо сейчас и впоследствии", - сказал президент США.
По словам Байдена, США и их союзники "ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах".
"Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики", - подчеркнул он.
Также Байден объявил о санкциях в отношении банков РФ.
"Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России ВТБ", - подчеркнул он.
Он пояснил, что санкции были разработаны специально таким образом, чтобы оказать сильный урон России и снизить их последствия для американской экономики и союзников.
Путин проинформировал Раиси о развитии ситуации вокруг Украины
Процесс возвращения жителей в Зангиланский район начнется весной - Алиев
Президент Азербайджана: Считаю, что Россия, исходя из своего потенциала и возможностей, устойчива к любым санкциям
Seadrill получила небольшую прибыль во II полугодии, увеличила выручку
Российские НК в январе увеличили проходку в разведочном бурении на 11%, в эксплуатационном - на 27,5%
Petrobras в 2021г увеличила чистую прибыль в 17 раз, до рекордных $19,9 млрд
В Азербайджане специальный карантинный режим из-за COVID-19 продлен до 1 мая 2022 года
Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе удвоилось, из стран Персидского залива - в 3,4 раза
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank присоединился к системе быстрых платежей AniPay
Основным приоритетом Nar является предоставление клиентам качественных услуг
Продлен срок голосования международного конкурса «Brand Award International»
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров