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Дальнее зарубежье 24.02.2022 23:17

США и Европа лишат крупнейшие госкомпании РФ возможности получать деньги от инвесторов из своих стран - Байден

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что США и Европа предпримут шаги, чтобы лишить крупнейшие российские госкомпании получать деньги от американских и европейских инвесторов.

"Во вторник мы остановили возможность для российского государства получать деньги от американских и европейских инвесторов. Сейчас мы предпримем такие же ограничения против крупнейших российских госкомпаний", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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