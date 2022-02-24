США и Европа лишат крупнейшие госкомпании РФ возможности получать деньги от инвесторов из своих стран - Байден

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что США и Европа предпримут шаги, чтобы лишить крупнейшие российские госкомпании получать деньги от американских и европейских инвесторов.

"Во вторник мы остановили возможность для российского государства получать деньги от американских и европейских инвесторов. Сейчас мы предпримем такие же ограничения против крупнейших российских госкомпаний", - сказал он.