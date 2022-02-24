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Дальнее зарубежье 24.02.2022 23:35

Байден: отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что партнеры США в Европе пока против отключения России от SWIFT, но этот вопрос всегда на повестке дня.

"Этот вариант всегда есть, но прямо сейчас это не та мера, которую хотят предпринять в Европе", - сказал он в Белом доме в четверг журналистам.

Также, говоря об ограничительных мерах в отношении России, которые вводят США, Байден заявил, что Вашингтон намерен готовиться и к дальнейшим санкциям против России.

"И мы готовы сделать еще больше", - добавил он.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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