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Дальнее зарубежье 24.02.2022 23:36

Байден не исключает санкции против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможности ввести санкции против президента РФ Владимира Путина

"Да, такой вариант есть", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

На последующий вопрос журналиста о том, почему не ввести эти санкции сегодня, президент не ответил.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ПУТИН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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