Байден не исключает санкции против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможности ввести санкции против президента РФ Владимира Путина

"Да, такой вариант есть", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

На последующий вопрос журналиста о том, почему не ввести эти санкции сегодня, президент не ответил.