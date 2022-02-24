Байден не исключает санкции против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможности ввести санкции против президента РФ Владимира Путина
"Да, такой вариант есть", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
На последующий вопрос журналиста о том, почему не ввести эти санкции сегодня, президент не ответил.
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