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Дальнее зарубежье 24.02.2022 23:44

Транспортный самолет Ан-26 ВКС России потерпел катастрофу под Воронежем, экипаж погиб

Российские военные сообщили о крушении самолета Ан-26 в Воронежской области, экипаж погиб.

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"На земле разрушений нет. По предварительной информации причиной аварии стал отказ техники", - сообщили военные.

В пресс-службе отметили, что для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

Ан-26 - военно-транспортный самолет. Экипаж, как правило, состоит из шести человек. Длина самолета - 24 метра. Размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 км/ч.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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