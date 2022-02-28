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Финансы 28.02.2022 11:37

РФ вводит обязательную продажу 80% выручки экспортерами, цена вопроса - больше $400 млрд до конца года

На основании предложений Минфина РФ и Банка России в понедельник будет принято решение по введению с 28 февраля для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении министерства финансов и Центробанка.

По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", при текущих ценах на основные статьи российского экспорта выручка за 2022 г по товарам составит порядка $600 млрд, по услугам - $50 млрд. Таким образом, исходя из предположений, что мера будет действовать все оставшиеся в этом году 10 месяцев, и норматива в 80%, можно предположить, что сумма обязательной продажи валютной выручки в 2022 г превысит $400 млрд.

ЦБ только за первый день интервенций, 24 февраля, продал валюту на 84,8 млрд рублей, то есть примерно на $1 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКСПОРТЕРЫ, ВЫРУЧКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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