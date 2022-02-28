РФ вводит обязательную продажу 80% выручки экспортерами, цена вопроса - больше $400 млрд до конца года

На основании предложений Минфина РФ и Банка России в понедельник будет принято решение по введению с 28 февраля для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров, говорится в сообщении министерства финансов и Центробанка.
По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", при текущих ценах на основные статьи российского экспорта выручка за 2022 г по товарам составит порядка $600 млрд, по услугам - $50 млрд. Таким образом, исходя из предположений, что мера будет действовать все оставшиеся в этом году 10 месяцев, и норматива в 80%, можно предположить, что сумма обязательной продажи валютной выручки в 2022 г превысит $400 млрд.
ЦБ только за первый день интервенций, 24 февраля, продал валюту на 84,8 млрд рублей, то есть примерно на $1 млрд.
Посол Украины поблагодарил Азербайджан за гумпомощь
Азербайджан отправил самолет с гумпомощью в Украину
Алиев и Путин обсудили Украину и российско-азербайджанские отношения
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 435,2 млн - университет Хопкинса
ФИДЕ запрещает символику РФ и Белоруссии на международных турнирах
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Боррель созывает встречу глав Минобороны ЕС для обсуждения ситуации вокруг Украины
Резников обсудил с министром обороны Турции текущую ситуацию в Украине
Парламент Латвии одобрил поправки к закону о нацбезопасности, позволяющие жителям республики служить в военных структурах Украины
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров