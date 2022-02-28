Сбербанк готов поддержать свои дочерние банки в Белоруссии и Казахстане, открыл им резервную линию

Сбербанк открыл дополнительную резервную линию для своих дочерних банков в Белоруссии и Казахстане, окажет им всю необходимую поддержку, если это потребуется, говорится в сообщении российской кредитной организации.

При этом Сбербанк отмечает, что его белорусская и казахстанская "дочки" продолжают работать в штатном режиме.

"Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - подчеркивает кредитная организация.