Daimler приостанавливает сотрудничество с КАМАЗом - газета Handelsblatt

Германская Daimler Truck AG приостанавливает сотрудничество с "КАМАЗом", 15% в капитале которого принадлежит германскому автоконцерну, следует из публикации газеты Handelsblatt.
В публикации, в частности, отмечается, что "КАМАЗ" является производителем военной техники, и продолжение сотрудничества германского концерна с российским производителем затруднено в связи с боевыми действиями на территории Украины.
Предполагается, в частности, прекращение поставок комплектующих и производство грузовиков в рамках совместного предприятия "ДК Рус" в Набережных Челнах.
В пресс-службе "КАМАЗа" сообщение газеты не комментируют.
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков. Компания попала в санкционный список ЕС.
Основным акционером компании является госкорпорация "Ростех" (47,1%), оказавшаяся в санкционных списках Великобритании. Помимо "Ростеха" совладельцами "КАМАЗа" являются ООО "Автоинвест" (23,54%, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и германская Daimler AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).
Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин ранее заявил, что автопроизводитель согласовал с правительством РФ план дальнейших действий и намерен выполнять обязательства перед поставщиками, заявил гендиректор предприятия Сергей Когогин в своем видеообращении.
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