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Макроэкономика 28.02.2022 11:45

ВВП Турции вырос на 11% в 2021г

ВВП Турции в четвертом квартале 2021 года увеличился на 9,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют официальные статданные.

Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с пересмотренными 7,5% в третьем квартале.

Рост турецкой экономики за весь 2021 год составил 11% по сравнению с 1,8% по итогам 2020 года.

Потребительские расходы в стране подскочили на 21,4% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Государственные расходы сократились на 1,9%.

Тем временем экспорт товаров и услуг в четвертом квартале взлетел на 20,7% в годовом выражении, тогда как импорт вырос на 2,6%.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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