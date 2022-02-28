ВВП Турции вырос на 11% в 2021г

ВВП Турции в четвертом квартале 2021 года увеличился на 9,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют официальные статданные.
Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с пересмотренными 7,5% в третьем квартале.
Рост турецкой экономики за весь 2021 год составил 11% по сравнению с 1,8% по итогам 2020 года.
Потребительские расходы в стране подскочили на 21,4% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Государственные расходы сократились на 1,9%.
Тем временем экспорт товаров и услуг в четвертом квартале взлетел на 20,7% в годовом выражении, тогда как импорт вырос на 2,6%.
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