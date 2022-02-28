Греция закрыла воздушное пространство для самолетов РФ

Греция присоединилась к ЕС и Канаде, закрыв свое пространство для российских самолетов, сообщают в понедельник западные СМИ.
Согласно заявлению властей страны, разрешены будут только гуманитарные и экстренные полеты с одобрения правительства. Новые правила вступили в силу в понедельник и будут действовать в течение трех месяцев.
Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.
При этом уточняется, что исключение из данного правила делается для случаев аварийной посадки.
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