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Транспорт и связь 28.02.2022 12:01

Греция закрыла воздушное пространство для самолетов РФ

Греция присоединилась к ЕС и Канаде, закрыв свое пространство для российских самолетов, сообщают в понедельник западные СМИ.

Согласно заявлению властей страны, разрешены будут только гуманитарные и экстренные полеты с одобрения правительства. Новые правила вступили в силу в понедельник и будут действовать в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.

При этом уточняется, что исключение из данного правила делается для случаев аварийной посадки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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