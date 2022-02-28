Газ в Европе подорожал на 25% - до $1315/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в понедельник выросла на четверть по отношению к уровням закрытия пятницы.

Утром в понедельник цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $1315 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $1050, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF с начала февраля складывается на уровне $935.