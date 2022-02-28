В Узбекистане два коммерческих банка сообщили о приостановке работы приложения Сбербанка

Узбекские акционерно-коммерческие банки "Ипак Йули" и Hamkorbank сообщили о временной приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам.
По данным пресс-службы банков, временно приостановлено зачисление на карты банка переводов, отправленных через "Сбербанк Онлайн". Также по техническим причинам в банках приостановлены операции по системе денежных переводов Unistream.
Для Узбекистана денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По последним данным в РФ работает более 2 миллионов жителей Узбекистана. Переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках, как в национальной валюте, так и в долларах.
В настоящее время курс ЦБ республики не только сохраняется, но и демонстрирует небольшое снижение. Текущий курс на понедельник - 10860 сумов/$1).
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