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Финансы 28.02.2022 12:08

В Узбекистане два коммерческих банка сообщили о приостановке работы приложения Сбербанка

Узбекские акционерно-коммерческие банки "Ипак Йули" и Hamkorbank сообщили о временной приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам.

По данным пресс-службы банков, временно приостановлено зачисление на карты банка переводов, отправленных через "Сбербанк Онлайн". Также по техническим причинам в банках приостановлены операции по системе денежных переводов Unistream.

Для Узбекистана денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По последним данным в РФ работает более 2 миллионов жителей Узбекистана. Переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках, как в национальной валюте, так и в долларах.

В настоящее время курс ЦБ республики не только сохраняется, но и демонстрирует небольшое снижение. Текущий курс на понедельник - 10860 сумов/$1).

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