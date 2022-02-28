Крупнейший банк Азербайджана снял ограничения на валютные операции с российским рублем

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, снял ограничения на валютные операции с российским рублем через Интернет банкинг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МБА. «Ограничения на операции с российским рублем сняты, клиенты могут осуществлять операции на основании объявленного курса», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе банка. ABB создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 95,59%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%. А.Азизов

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