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Финансы 28.02.2022 12:12

Крупнейший банк Азербайджана снял ограничения на валютные операции с российским рублем

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, снял ограничения на валютные операции с российским рублем через Интернет банкинг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МБА.

«Ограничения на операции с российским рублем сняты, клиенты могут осуществлять операции на основании объявленного курса», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе банка.

ABB создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 95,59%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МБА, РУБЛЬ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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