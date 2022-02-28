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Дальнее зарубежье 28.02.2022 12:23

Парламент Латвии одобрил поправки к закону о нацбезопасности, позволяющие жителям республики служить в военных структурах Украины

Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании в понедельник в срочном порядке поддержал поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие жителям республики служить в украинской армии в качестве добровольцев, передает агентство BNS.

Согласно поправкам к закону, граждане Латвии, которые начнут службу на Украине, должны будут немедленно зарегистрироваться в подразделении учета резерва Национальных вооруженных сил республики.

В настоящее время закон о национальной безопасности запрещает гражданам Латвии служить в вооруженных силах, службе разведки или безопасности, полиции или судебных службах иностранного государства или другого субъекта международного права (за исключением службы в структурах ЕС, государств-членов ЕС, НАТО и некоторых других международных организаций).

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